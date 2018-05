- Der ligger mange tanker bag det her løb, netop fordi kronprins Frederik og konprinsesse Mary løber med. Lige nu går jeg faktisk og inspicerer områderne omkring løberuterne igen for at se, hvordan der ser ud. Det er for at sikre mig, at de samarbejdspartnere, vi har omkring, også ved, hvad de skal. Så jo, sikkerheden har vi haft meget i fokus, fortæller event- & udviklingschef i Odense Atletik/OGF, Andreas Jeppesen.

12.00-17.00: Remida laver aktiviteter for børn - center for kreativ genbrug 12.00-17.00: Ungdommens Røde Kors laver aktiviteter for børn og unge - tombola, ansigtsmaling med royalt tema samt quiz 16.40-17:00: Danmarks største brunsvigermand serveres (OBS - det er efter først til mølle-princippet)11.30 - 14.30: DJ Av goddaw 15.00 - 15.45: Bjørnetjenesten 16.25 - 16.30: Børnekor synger for kronprinsessen ved startpodiet 16.30 - 16.40: Børnekor går ud og synger i Kongens Have 16.40 - 17.00: Habengoods

I Odense er Odense Gymnastikforening (OGF) en af arrangørerne bag, og det har taget foreningen omkring halvandet år at gøre alt klar til det royale løb. Heriblandt har sikkerheden omkring løbet været et af de største punkter på dagsordenden.

Kun 11 dage efter knap 18.000 deltagere løb over Eventyrløbets mållinje, står omkring 7.500 nye løbere, heriblandt to royale, mandag klar til start i Kongens Have.

Odense Gymnastikforening er i tæt dialog med Fyns Politi, beredskabet og PET omkring sikkerheden under Royal Run.

- Vi har fået besked på, at vi skal afvikle motionsløbet, ligesom vi gør med alle vores andre løb. Og så er det PET, som har den fornemme opgave at sikre sikkerheden omkring kronprinseparret. Der er nogle forbehold, vi skal indordne os efter, og det synes jeg, vi har løst på en optimal måde, så folk forhåbentlig ikke kommer til at lægge alt for meget mærke til den forhøjede sikkerhed, siger Andreas Jeppesen, som af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan komme nærmere ind på de forholdsregler, de må tage.

Som det ser ud nu, forventer Andreas Jeppesen fra Odense Atletik/OGF, at 7500 løber med, når starten går fra Kongens Have mandag.

- Vi har lige meldt udsolgt på motions-milen (1,6 km), så på den rute er der nu kun ledige pladser på børne-milen og et par enkelte ledige pladser for årgang '68, siger han.

Han har høje forventninger til løbet anden pinsedag.

- Det bliver en festdag uden lige. Stort arrangement, kulminationen på mange måneders arbejde for hele OGF. Det er fantastisk, at vi i en forening som vores, hvor vi kan løfte i flok, formår at løfte sådan et arrangement her så kort tid efter Eventyrløbet, som havde knap 18.000 deltagere. Jeg tror ikke, folk ved, hvor mange frivillige, der står bag sådan et arrangement. Til Royal Run tror jeg, vi ligger på den gode side af 200 frivillige. Dem kan man aldrig få for mange af. Det er så fedt, at vi kan samle så mange, der har lyst til at give en hånd med. Der er også flere udefra, som har tilbudt assistance.

Og til de odenseanere, som ikke skal løbe med på ruterne, har han en opfordring:

- Kom ud og vær en del af festlighederne. Der kommer jo royalt besøg på begge ruter, så kom ud og vær med til at skabe en god stemning for alle løberne og de royale.

Mandag lukkes der for trafik på de to ruter. Ruten på 1,6 km spærres for trafik i tidsrummet 11.30-20.00, mens den 10 km lange rute er spærret for trafik i tidsrummet klokken 15.45-20.00. Starten går fra Jernbanegade, som vil være spærret hele mandagen.