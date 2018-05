05:04. Det er tidspunktet, hvor solen står op fredag den 18. maj 2018.

Så det er også tidspunktet, hvor René Jantzen står klar ved jagtområdet, der tilhører Brahetrolleborg Slot ved Korinth.

Med sin kaliber 30.06 Blaser R8 riffel i hånden er han klar til at gå ud og nedlægge en af de bukke, han har observeret og studeret hele vinteren.

- Jeg sætter jagtkameraer op, så jeg kan holde øje med, hvor mange der er, og hvor store de er blevet siden sidste sæson. Man lærer dem ligesom at kende på den måde, siger han.

De sidste to dage har René Jantzen nedlagt to bukke, som han viser billeder af på sin telefon. På skærmen kan man se det døde dyr lagt flot ned på en træstub. Der er ingen blod, ingen tegn på at dyret ikke længere trækker vejret, udover den lidt mærkelige position, det ligger i. Ud af munden på det kan man se en smule græs hængende.

- Det er lidt overtro. Men det er en måde at vise respekt på. Man giver ham et sidste måltid, så han kan klare sig i efterlivet, eller hvad man kan kalde det, forklarer René Jantzen.

Sådan er det med René Jantzen. Han siger aldrig "den" eller "det" om dyrene. De får menneskelige pronomener. Han taler om dem, som var de hans nære venner. Han bekymrer sig om dem.

- Jeg går på jagt for at få mad på bordet. Men de skal have haft det godt. Og at gå på jagt på denne måde er nok den mest økologiske måde at få kød på. De lever et godt liv lige til det sidste. Hvis alt går godt, så mærker de det ikke, siger han og fortsætter:

- Det kan godt blive helt følelsesladet nogle gange. Når man nedlægger et dyr, går hen til ham, lægger en hånd på ham og mærker varmen fra ham. For to sekunder siden var han i live. Jeg har en gang siddet ved siden af og grædt i tre kvarter. Grædt af glæde. Vi kalder det bukkefeber. De fleste får det lige før de skal til at skyde. Jeg får det lige efter.

Rundt i skovbunden ser René Jantzen spor og tegn på, at dyrene har været der. Veksler hedder de. Små tegn, der for næsten alle andre ville være usynlige, står tydeligt ud for ham.

- Man kan se, at der har gået en her, fordi der er dug på græsset undtaget lige der, siger René og peger ind i skovbrynet.

Som dagen går bliver det mere og mere tydeligt, at jagten ikke handler om at få trofæer med hjem.

- Det skal være fair, siger René Jantzen. Der er folk, der sætter sig ned til foderkasserne og venter på, at der kommer noget forbi, og så skyder de. Det har ikke en kæft med jagt at gøre.