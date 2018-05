Nyborg: I sommeren 2015 blev Andreasen Towers på industrihavnen i Nyborg ramt af konkurs. Der gik ikke mere end et par måneder, før det første indbrud i den nedlagte fabrik fandt sted - cirka 700 meter fra den nye politistation. Over en periode fra septemner til oktober 2017 lykkedes det fire personer at stikke af med inventar for over én million kroner.

Alt lige fra værktøj og værkstøjsbænke til it-udstyr, designermøbler og mere almindelige kontormøbler blev slæbt derfra. Nu har en 28-årig mand fået sin straf for medvirken til indbrud og for at have stjålet en trailer i Langeskov, som blev brugt til at fragte de mange tyvekoster væk.

I byretten kunne han i store træk erkende forholdene, der også omfatter overtrædelse af færdselsloven. En mentalundersøgelse har dog vist, at han var sindssyg eller i en lignende tilstand på gerningsøjeblikket. I stedet for at idømme manden en almindelig fængselsstraf blev han derfor dømt til psykiatrisk behandling i op til fem år samt en bødestraf på 2500 kroner.

Det fremgår ikke, hvordan han eller de øvrige gerningsmænd har skaffet sig adgang til virksomheden, der tidligere var arbejdsplads for op mod 140 ansatte.