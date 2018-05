Søndersø tog et stort og formentlig afgørende skridt på vejen tilbage i Serie 1, da de lørdag vandt 3-1 over lokalrivalerne fra Otterup. Med sejren har Søndersø og Søhus Stige rigtigt gode kort på hånden når det gælder de to oprykningspladser. Søndersø har 49 point for 19 kampe, Søhus Stige 46 point for 18 kampe, mens Otterup blev efterladt på tredjepladsen med 41 point for 19 kampe.

-Vi har fem kampe tilbage og skal bruge syv point mere for at være sikker. Så vi går efter tre sejre i de tre næste kampe, lyder det fra Søndersø-træner Per Petersen, som her har, på papiret, overkommelige modstandere: Nr. Aaby, Aarup og BIF/FHIF.

I lørdagens vigtige topmatch kom Otterups Fynsseriereserver ellers godt ud af startblokkene, men to store chancer i starten til Mads Jeppesen tog den rutinerede og egentlig pensionerede Søndersø-keeper Michael Christensen sig af. I stedet skød Søndersøs bedste, Nicolai Møller Hansen, sit hold ind i kampen med et langskud, som en ellers overbevisende Otterup-målmand, Gustav Laurenborg, tabte ind i eget net. Og det blev til 2-0 i det 20. minut, da Lasse Jørgensen skubbede Paw Hansens oplæg ind. Otterups Simon Andersen reducerede på straffespark før pausen og alt var åbent indtil Nicolai Møller Hansen via et bandespil med Paw Hansen lukkede til 3-1 efter pausen.

-Det var en meget lige kamp, hvor Otterup bare ikke fik udnyttet deres gode start, erkendte Per Petersen.

Otterups unge træner, Peter Eriksen, ærgrede sig også over de spildte muligheder i starten.

-Herefter afgøres det på marginalerne. Men det var en rigtig topkamp med god nerve, syntes han.

AR