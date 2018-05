José Mourinho siger, at det var svært at spille mod et hold, der pakkede sig med otte-ni mand ved eget felt.

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, mener ikke, at Chelsea fortjente at tage sejren i de to holds FA Cup-finale lørdag.

Det siger portugiseren efter Chelseas 1-0-sejr, der blev sikret, da Eden Hazard i første halvleg omsatte et straffespark til scoring.

- Jeg lykønsker dem, fordi de vandt, men jeg synes ikke, at de fortjente at vinde, lyder det fra Mourinho, der tidligere har været manager i Chelsea.

- Jeg er Manchester United-manager, og jeg skal være respektfuld. Ikke kun fordi Chelsea er min tidligere klub, men fordi de var vores modstandere i dag. Men jeg synes, vi fortjente sejren, siger Mourinho.

Manchester United havde det svært i første halvleg, men sad på det meste af spillet i store dele af anden halvleg, hvor Chelsea satsede på at forsvare den snævre føring hjem.

- Jeg er ret nysgerrig for at se, hvad folk siger og skriver, fordi hvis mit hold spiller, ligesom Chelsea gjorde, så kan jeg godt forestille mig, hvad der ville blive sagt. Så jeg er ret nysgerrig.

- Chelsea er ikke dumme. De ved, at vores hold mangler tilstedeværelse uden Lukaku, så ved at stille otte-ni mand foran deres eget felt vidste de, at de kunne dominere og spille på omstillinger, siger Mourinho.

Uniteds angriber Romelu Lukaku var ikke i startopstillingen i finalen, da han har været ude med en skade den seneste lille måneds tid.

Han blev dog skiftet ind med knap 20 minutter tilbage af opgøret.

Hos Chelsea var titlen en tiltrængt triumf for manager Antonio Conte.

Chelsea endte nummer fem i Premier League, og mange mener, at sædet brænder under den italienske manager.

- Jeg vil acceptere enhver beslutning for fremtiden. Efter to sæsoner vil jeg altid elske de her farver, disse fans og denne klub. Også selv om min fremtid bliver et andet sted, siger Conte efter sejren.