Lørdag eksploderede vulkanen Kilauea igen og sendte askesky tre kilometer op over øgruppens sydligste ø.

Store mængder lava løb lørdag fra vulkanen Kilauea på Hawaii, hvor den brandvarme masse opslugte flere huse på sin vej.

Det skete, efter at vulkanen gik i udbrud for anden gang og sendte en askesky tre kilometer op i luften over øgruppens sydligste ø.

Lavaen bevægede sig lørdag 300 meter på mindre end en time. Det er mere end dobbelt så hurtigt som en tidligere lavaflod, der har ødelagt adskillige huse, veje og tropiske skovområder på øen i løbet af de seneste to uger.

Det oplyser de lokale myndigheder på øen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lavafloden, der løber under jorden fra en lavasø på Kilauea, forventes at vokse sig større og bevæge sig længere end den seneste.

- Der er meget (lava, red.), der kommer op af jorden, og det skaber en flod, der bevæger sig meget længere væk, siger Wendy Stovall, geolog ved USA's Geologiske Undersøgelse.

Natten til lørdag eksploderede vulkanen for anden gang. En kraftig vind sendte store mængder aske ned mod beboede områder sydvest for krateret.

Fire personer måtte lørdag evakueres med helikopter, da deres hjem var omringet af store mængder lava.

- Lavaen har isoleret omkring 40 hjem i området. Hvis I stadig er i området, så hold jer i sikkerhed og afvent myndighedernes instruktioner, skrev borgmester i Hawaii County Harry Kim på Twitter lørdag ifølge AFP.

Forskere forventer, at udbruddene vil fortsætte fra Kilauea, der er en af verdens mest aktive vulkaner, og sende store mængder aske højt op i luften.

Det kan blive et problem for flytrafikken i området, da aske risikerer at ødelægge jetmotorer i op til ti kilometers højde.

Mange forskere mener, at de seneste ugers udbrud kan være optakt til et stort og ødelæggende udbrud, der vil svare til det, der rystede Hawaii i midten af 1920'erne.

De berørte områder er dog blevet evakueret, og dermed regner myndighederne ikke med, at et stort udbrud vil koste menneskeliv.

Foreløbig er der ingen meldinger om tilskadekomne eller omkomne, siden vulkanen for første gang gik i udbrud 3. maj.