festival

Fredericia: Mange måneders forberedelse blev udløst i en flot afviklet festival på idrætspladsen ved Fredericia Gymnasium fredag aften.

På forhånd var alle naboer blevet advaret om, at der kunne være lidt larm i kvarteret, for at forebygge klager.

- Det gør vi hvert år, og så plejer det at gå godt. Vi har måske fået et par klager, men det hjælper, at vi har advaret, siger Christiana Schrøder, som er én af knap 40 gymnasieelever, der får festivalen til at fungere.

Hver festival har indlagt et hovednavn, og i år var det musikeren Karl Emil. Han var på scenen som aftenens sidste. Forinden havde en række unge bands inklusive gymnasiets egne underholdt.

Festivalen er blevet en tradition, efter gymnasiet for nogle år siden satte 50.000 på højkant til et fælles arrangement, og valget faldt på at etablere en festival. I regi af en selvstændig forening FGMF bliver festivalen afviklet som en lukket fest. Der er plads til gamle elever, som har lejlighed til at mødes på græsset foran scenen.

Årets festival var på dagen truet af skybrud, men heldigvis holdt regnen sig væk, så der ikke blev behov for at evakuere hele flokken til gymnasiets idrætshal, som det en enkelt gang tidligere har været nødvendigt.

Festivalen skal økonomisk hvile i sig selv og dermed dække udgifter til sceneopsætning, professionelle vagter og musikprogrammet.