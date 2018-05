Louise Svalastog måtte i DM-semifinalen ude mod Viborg HK hjælpes fra banen efter et vrid i knæet.

Og kampen endte med at blive stregspillerens sidste, da skanninger fredag viste, at der er skade på både korsbånd og menisk.

- Det er et sørgmodigt farvel til mine 32 år som håndboldspiller. Og det havde det været, uanset om det var med en skade eller ej, men jeg er ked af at stoppe på denne måde, siger Svalastog til klubbens hjemmeside.

Sidste år var hun otte måneder om at kæmpe sig tilbage fra en hovedskade.

- Det har været så vigtigt for mig at komme tilbage efter den hovedskade og overvinde den frygt. Håndbold er så stor en del af mig, og jeg følte det faktisk som helbredende at være på banen.

- Jeg er lykkelig for, at jeg kom tilbage, for det har været med til at få mig tilbage til et godt liv og gøre mig til Louise igen, forklarer hun.

De 32 år med en håndbold i hænderne har lært den tidligere landsholdsspiller meget om livet.

- Jeg har haft den fedeste karriere, og jeg har elsket hvert et minut af den her lange karriere, der har budt mig meget på godt og ondt.

- Den har lært mig mange ting som menneske og som håndboldspiller. Alt fra ledelse, samarbejde, rummelighed og om menneskers ageren generelt.

- Håndbold har givet mig et fundament, og det har lært mig at rejse mig og fighte videre, uanset hvor mange knubs jeg har fået på min vej, forklarer hun.

Lørdag sad hun på tribunen og heppede, da København vandt den første DM-finale over Odense Håndbold. Og hun vil støtte holdet hele vejen.

- For nogen er det første gang, de står i en finale, og jeg vil forsøge at bidrage med opmuntring, støtte, et klap i måsen eller en krammer.

- Afhængigt af hvad den enkelte har brug for, og så skal jeg råbe mine lunger tomme bag bænken og bakke op. Jeg vil vinde, og det vil jeg også, selv om jeg ikke er på banen, fastslår hun.

For Svalastog er det i karrieren hos forskellige klubber blandt andet blevet til et dansk mesterskab, fire sølvmedaljer og tre bronzemedaljer samt EHF Cup-sølv og en flot fjerdeplads i Champions League.

Det blev også til 75 landskampe for Danmark.