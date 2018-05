Genbrug

Ifølge Fredericia Genbrugscenters daglige leder er det de færreste, som ved, hvad der foregår bag murene. Det laver man om på med et åbent hus.

Fredericia: Fredericia Genbrugscenter på Industrivej 26 - ikke at forveksle med genbrugspladsen ved siden af - er normalt ukendt farvand for offentligheden. Men 26. maj får fredericianerne mulighed for at se, hvad der sker, når deres affald bliver finsorteret, inden det bliver sendt videre til genanvendelse. Henning Linnet, daglig leder på adressen, står bag arrangementet. Han blev ansat i 2016, og det er første gang i hans tid, at der bliver holdt åbent hus. “ "Jeg mener egentlig, at fredericianerne generelt er rigtig gode til at sortere - men vi kommer selvfølgelig ikke uden om, at der er nogle, som springer over, hvor gærdet er lavest. Henning Linnet, daglig leder på Genbrugscenteret. - Vi vil gerne fortælle, hvad vi laver, og jeg synes, det er vigtigt, at borgerne kan se, hvad der videre sker med deres genbrugelige affald. Det er egentlig tænkt som en ganske almindelig produktionsdag, hvor man kan opleve, hvad der foregår herude. Når folk kører forbi, ser de fronten, men de ser ikke fabrikshallerne. Der er ikke rigtig nogen, der ved, vi eksisterer, forklarer Henning Linnet. Før hans tid i genbrugscenteret har lignende arrangementer været forsøgt uden den helt store folkelige opbakning, og det har han taget til efterretning. - Dengang kom der ikke ret mange, har jeg fået fortalt. Så vi har prøvet at lokke lidt med en pølse, sodavand og softice. Vi vil vise affaldets vej fra borgeren, til det eventuelt lander hjemme hos dem igen. For eksempel hvordan en aluminiumsdåse, de har købt, bliver presset, smeltet om og bliver til en aluminiumsdåse igen. Borgerne skal se, at det giver mening både at sortere og aflevere affaldet, fordi det hele går i en cirkel, forklarer Henning Linnet.

Skidt fra kanel

Der er hele tiden gang i noget på centerets areal. Vogne kommer ind med borgernes affald, der på forhånd er sorteret af fredericianerne selv. Men det er bestemt ikke ensbetydende med, at de i alt 34 medarbejdere på matriklen er arbejdsløse. For mængden af affald, der ikke hører til, er stor. Så de må tage arbejdshandskerne på for at skille skidt fra kanel. Sorteringerne skal nemlig være "rene" for at få det bedste økonomiske resultat af det, når det skal sælges videre til genanvendelse. - Andre kommuner får for eksempel slet ikke samme pris for deres papir, som vi gør. Og det er, fordi vi finsorterer det. Det er pap og papir for sig, og det er derfor, at vi får en bedre pris for det, understreger han. Selvom medarbejderne i Fredericia Genbrugscenter bestemt ikke mangler noget at give sig til, er Henning Linnet dog overordnet set tilfreds med, hvordan borgerne klarer sorteringsindsatsen. - Fredericianerne generelt er rigtig gode til at sortere - men vi kommer selvfølgelig ikke uden om, at der er nogle, som springer over, hvor gærdet er lavest, siger han.

Sidste chance