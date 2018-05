kontrol

Bilisterne trådte let på speederen i uge 19. Ti kørte for stærkt, og fire af dem fik klip i kørekortet.

De fartmålinger, vi har foretaget indtil videre i år, giver et billede af, at bilisterne har lettet trykket på speederen. Vicepolitiinspektør Jesper Engelund

- Tallene afspejler, at vi ikke havde mange ressourcer at sætte ind på fartkontrol i Fredericia i den uge, og at vi kontrollerede med civile biler på motorvejen. Når vi gør det, så rammer vi de fartsyndere, der kører alt for stærkt, og det har vi også fokus på, siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund, leder af trafikafdelingen i Sydøstjyllands Politi.

Fredericia: Blot ti blev sigtet for at køre for stærkt i Fredericia, da Sydøstjyllands Politi i uge 19 havde skarpt fokus på hastighed. Men ud af de ti fik fire et klip i kørekortet.

Alt i alt blev 801 bilister i politikredsen noteret for hastighedsoverskridelser og andre forseelser under kampagnen i uge 19, selv om indsatsen fra politiets side var nedtonet i forhold til tidligere kampagner.

- Vi kan ikke alene konkludere noget på baggrund af den seneste kampagne, men der er en tendens til, at bilisterne har forstået, at de skal lette foden fra speederen, og det er vigtigt. Vi ved, at fart er en af de afgørende faktorer i forhold til antallet af dræbte og svært tilskadekomne i trafikken, siger Jesper Engelund.

I politikredsen ligger antallet af fartsyndere på lidt under fem procent af de bilister, som bliver målt med ATK-udstyr, og ifølge Jesper Engelund er håbet at komme endnu længere ned.

- Men både vores målinger og Vejdirektoratets opgørelser viser, at farten er på vej ned, siger Jesper Engelund.

I pinsen er politiet også på vejene for at kontrollere, at bilisterne ikke har hverken spiritus eller narko i blodet, og efter pinse sætter betjentene fokus på uopmærksomme bilister.

- Vi skal have folk til at lade være med at tale i mobiltelefon, sende sms'er eller skifte tøj, mens de kører bil. Vi bliver stadig overrasket over, hvad bilisterne kan finde på, når de egentlig skulle koncentrere sig om at køre bil, siger Jesper Engelund.