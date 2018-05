Hussalg

Børnene er blevet store, mens familien Christiansen i Pjedsted har forsøgt at sælge huset. Nu er det endelig lykkedes.

- Børnene fik en omgangskreds i Børkop og savnede at cykle til venner og fritidsaktiviteter. Det har vi alle savnet, siger Majbritt.

Phillip blev ældre og begyndte at gå til fodbold. Hussalget lod stadig vente på sig.

Allerede da parret fik deres første barn, sønnen Phillip, besluttede de sig for, at han skulle vokse op i Børkop, hvor en stor del af deres omgangskreds holdt til. Så de ville sælge huset og flytte til Børkop.

Danny og Majbritt Christiansen ånder lettet op. Efter ti års forsøg på at sælge deres hus i Pjedsted er det nu endelig lykkedes.

De ti år med salgs-bestræbelser har suget energi ud af Majbritt og Danny, der flere gange gik ned i pris.

- Ved alle familiesammenkomster og andre arrangementer har folk spurgt "nå, hvordan går det med hussalget?" Til sidst orker man ikke at svare på den slags, for det ødelægger humøret, siger Danny, der godt ved, at folk spørger i bedste mening.

- Det fylder rigtig meget, at man hele tiden går med planen om at rykke et andet sted hen. Og børnene vil jo gerne være mere sammen med vennerne fra skolen og klubben, siger Majbritt.

Parret har intet imod Pjedsted.

- Pjedsted er et fint sted. Vi vil bare gerne til Børkop og valgte fra starten at placere en stor del af børnenes liv dér, fordi vi regnede med at skulle flytte. Så jo længere vi ventede, jo værre blev problemet, siger Majbritt.

Gennem årene har det krævet en del energi at få familielivet til at fungere - blandt andet med kørsel frem og tilbage.