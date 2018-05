Filmen "Shoplifters" af den japanske instruktør Hirokazu Kore-eda vinder Guldpalmen ved dette års filmfestival i Cannes.

Det oplyser festivalens jury på Twitter.

"Shoplifters" er ifølge flere anmeldere et rørende drama om en familie af småkriminelle, der tager et barn til sig, som familien finder på gaden.

Filmen har fået fine anmeldelser for sit humanistiske portræt af en familie, der lever på kanten af samfundet, skriver det amerikanske magasin Variety.

- Jeg stiller spørgsmålet, om mennesker, der ikke deler blodets bånd, kan opbygge en familie ved at tilbringe tid sammen, siger Hirokazu Kore-eda til journalister.

Han betegner "Shoplifters" som sin måske mest socialt bevidste film.

Kore-eda bliver af nogle betegnet som Japans svar på Ken Loach, den britiske instruktør som er kendt for sine skildringer af almindelige mennesker, der kæmper for at få tingene til at hænge sammen.

Det er syvende gang, at den japanske instruktør præsenterer en film på festivalen i Cannes. Han fik en fornem tredjeplads, da han deltog i hovedkonkurrencen i 2013.

Den amerikanske instruktør Spike Lee, hvis film "BlacKkKlansman" på forhånd var nævnt som en af favoritterne, blev hædret med juryens store pris, Grand Prix, der af mange betragtes som en andenplads i filmkonkurrencen.

En anden favorit, libanesiskfødte Nadine Labaki, blev hædret med juryens pris for filmen "Capharnaüm"