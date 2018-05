Det samme gav cheftræner Jan Pytlick udtryk for, da Sport Fyn fangede ham. Træneren ærgrede sig især over offensiv uskarphed fra hans hold.

- Vi har generelt problemer med at få scoret mål. Vi brænder nogle store chancer, og det gør ondt. Vi er nødt til at kigge på vores angrebsspil og vores udnyttelsesprocent. Det skal være bedre, konstaterede Pytlick.

Han er klar over, at København har et stærkt forsvar og en dygtig målvogter i Johanna Bundsen. Men han er også fortrøstningsfuld endnu:

- Jeg mener stadigvæk, at der er nogle muligheder. Vi skal spille bedre, men det tror jeg også, at vi kan. Jeg har sagt til pigerne, at vi kommer igen til København på søndag, sagde Jan Pytlick og henviste til, at Odense HC med en sejr tirsdag vil sikre en tredje og afgørende finalekamp i hovedstaden.