Til gengæld har byen fået en genbrugsstation, der lever op til bestyrelsens krav om at være let tilgængelig, og hvor tunge løft kan minimeres, understregede bestyrelsesformand Søren Svendsen i sin åbningstale til forsamlingen. Og hvad mere er - der er ikke kun tale om en genbrugsplads, men også en såkaldt komprimatorstation, der skal gøre det lettere og billigere at fragte dagrenovation.

Op mod 200 nyborgensere var lørdag mødt frem for at se resultatet af projektet, som viste sig at blive en hel del dyrere end først antaget, nemlig 36 millioner kroner - penge, som forsyningsselskabet har lånt sig til.

Nyborg: Mere end to år er gået, siden en enig bestyrelse i Nyborg Forsyning og Service anbefalede kommunen, at man droppede den hidtidige genbrugsstation på Langelandsvej til fordel for en ny og større på Lollandsvej, ikke langt derfra.

Formanden undlod derimod at nævne, at man endnu mangler de sidste godkendelser af pladsen. Derfor har man været nødt til at indhente en midlertidig ibrugtagningstilladelse for at kunne gennemføre den officielle indvielse til den fastlagte dato, oplyser direktør i NFS, Erik Hansen, til Fyens Stiftstidende.

Det er Nyborg Kommune, der har tilsynsmyndigheden, og som skal sige god for pladsens indretning. Et af de spørgsmål, som endnu ikke er diskuteret færdig, er opsætningen af et gelænder på den del af genbrugsstationen, hvor brugerne skal smide affald ud over en kant og direkte ned på betongulvet.

- Nogle mener, at der skal et gelænder op. Det mener vi til gengæld ikke, og indtil videre prøver vi uden og ser, hvordan det går, lød det lørdag fra Søren Svendsen.

Mens et gelænder kan være med til at øge sikkerheden, vil det omvendt være en kæp i hjulet på bestræbelserne om at gøre det så let som muligt at komme af med sit affald, herunder at undgå tunge løft.

Selv om den nye genbrugsplads har været længe undervejs, er det ikke mere end to-tre uger siden, at den gamle blev sat til salg. Ifølge Søren Svendsen har der dog allerede været flere henvendelser fra potentielle købere.