Efter en særdeles jævnbyrdig første halvdel af DM-finalen ude mod København, endte Odense HC lørdag eftermiddag med at tabe 28-25. Nu skal de orange vinde tirsdag for at bevare håbet om guld.

Håndbold: Den svenske målvogter Johanna Bundsen blev den vigtigste faktor for, at København kunne køre en 28-25-sejr hjem i Frederiksberg Hallen mod Odense HC lørdag eftermiddag. Godt suppleret af et fremragende forsvar, der til tider syntes umuligt at trænge igennem for odenseanerne. Første halvleg var helt lige, men efter pausen tippede kampen til hovedstadsholdets fordel. Mia Rej og Stine Knudsen gjorde, hvad odensearne havde svært ved, da de stod for hovedparten af Københavns mål. De leverede hver især en håndfuld bag først Althea Reinhardt, så Emily Sando. København - Odense HC 28-25 (13-11) Mål: København: Mia Rej og Stine Knudsen 5, Kelly Dulfer 4, Myrthe Schoenaker 3, Jenny Alm og Louise Føns 2, Debbie Bont, Annika Meyer, Line Bjørnsen, Maria Lykkegaard og Hanna Blomstrand 1.Odense HC: Freja Cohrt 5, Jessica Quintino og Maja Jakobsen 4, Stine Jørgensen, Kathrine Heindahl og Mie Højlund 3, Mette Tranborg 2, Nadia Offendal 1.



Stillinger undervejs: 5-5, 10-10, (13-11), 19-16, 23-19, 28-25.



Dommere: Karina Christiansen og Line Hesseldal Hansen (gode).



Udvisninger: København 1 x 2, Odense HC 4 x 2.



Bedste spiller: København: Johanna Bundsen (banens bedste). Odense HC: Freja Cohrt.



Tilskuere: 1200 Det storstilede Odense HC-projekt kulminerer ellers i disse dage med klubbens første omgang DM-finaler nogensinde. Lørdag bød København de orange indenfor og tog første stik. En sejr, der betyder at fynboerne skal vinde i tirsdagens finale for at få en tredje og afgørende kamp. Frederiksberg Hallen var som en trykkoger lørdag eftermiddag. Tætsluttende, meget varm og med en atmosfære, der havde mere tryk på end vanligt. Det sidste stod tilskuerne i hallen for, og det gav et inferno af finalestemning i den intime håndboldhal med 1200 tilskuere.

Tæt start

Spillerne på banen levede op til den spændte atmosfære fra start. Forestillingen begyndte jævnbyrdigt og dramatisk - helt i en DM-finales ånd. Holdene fulgtes ad gennem hele første halvleg i en actionfyldt kamp, der bølgede frem og tilbage. 1-1, 2-2, 3-3 - og det blev ved. For odenseanerne førte anfører Stine Jørgensen an med gejst, gåpåmod og et par flotte mål. Også Kathrine Heindahl voldte hjemmeholdet problemer med sin stærke fysik og evne til at tviste sig fri foran målet. Stregspilleren bidrog med tre scoringer. Men Johanna Bundsen gav ingen gaver - det stod klart fra start. Desuden har København en træfsikker straffeskytte i Myrthe Schoenaker, som sikkert slog til på de tre straffekast-tilbud, de orange gav hende i løbet af den første halve time. Der skulle gå 26 minutter, før det lykkedes et af holdene at skabe en tomålsføring. Desværre for de orange blev det hjemmeholdet, der fik ændret stillingen til 13-11. Den holdt helt frem til halvlegen.

København i kontrol

Efter pausen kom København flyvende ud fra omklædningsrummet. På få minutter var hjemmeholdet i front 15-11 på mål af Hanna Blomstrand og Stine Knudsen. Herfra lykkedes det aldrig Odense HC at få vendt udviklingen. Det skyldtes i høj grad, at Johanna Bundsen leverede en perlerække af redninger. At gæsterne så samtidig måtte slide for overhovedet at komme frem til de store chancer, hjalp ikke. Især i anden halvleg var det som om, at udeholdets offensiv blev neutraliseret i perioder. De mødte et benhårdt København-forsvar, der til tider tog form som en ubrydelig barriere. End ikke forsøgene med at spille syv mod seks gav pote. Det skyldes blandt andet, at flere af udeholdets profiler fra første halvleg og de foregående kampe fadede ud i løbet af anden halvleg. Stine Jørgensen misbrugte en række muligheder og Mie Højlunds eksplosivitet blev brutalt bremset. Heller ikke Mette Tranborg havde nogen stor kamp. Det, der kom, kom fra kanterne - Freja Cohrt og Jessica Quintino - men det var ikke nok.

De orange efter revanche