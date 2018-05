Sønderjyske leverede lørdag eftermiddag et fornemt comeback, da holdet scorede to gange i det sidste kvarter på udebane mod AGF. Dermed endte kampen 2-2.

Resultatet betyder, at Sønderjyske kan nøjes med uafgjort, såfremt returkampen ender 0-0 eller 1-1, men Sønderjyske-træner Claus Nørgaard forsikrer, at holdet går på banen for at vinde.

- Vi står fint inden returopgøret, men vi skal stadigvæk ud og spille den for at vinde. Vi skal ikke forsvare den hjem. Vi skal gå efter sejren i Haderslev på tirsdag, siger Claus Nørgaard.

Det glædede naturligvis Sønderjyske-træneren enormt, at hans tropper formåede at score hele to vigtige udebanemål i det sidste kvarter.

- Det betyder sindssygt meget. Vi ved alle sammen, hvor meget de her udebanemål betyder, siger Claus Nørgaard.

Søren Frederiksen, som fik reduceret hjemmeholdets føring med godt et kvarter igen, var ikke sen til at bakke sin træner op i vigtigheden af de to mål.

Han vurderede, at det næsten ville have været ovre, hvis AGF havde holdt målet rent.

- Hvis AGF havde vundet 2-0, havde det mere eller mindre været forbi, selv om vi selvfølgelig havde forsøgt at gå efter det, siger Søren Frederiksen.

Personligt glædede det også Søren Frederiksen at komme på måltavlen. Han hæftede sig dog mest ved, at han og resten af holdet var pressede i store dele af kampen.

- Det var selvfølgelig dejligt at bidrage med et mål. Det var hårdt i slutfasen, og det blev lidt hektisk, siger Søren Frederiksen.

Den samlede vinder af de to opgør skal møde nummer fire i Superligaen om en plads i Europa League-kvalifikationen. Opgøret spilles for enten AGF eller Sønderjyske på udebane.

Inden sidste spillerunde i mesterskabsspillet ligger FCK nummer fire.