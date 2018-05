Det skadesplagede mandskab fra Marienlyst fik brudt nederlagsstime ved at hente det ene point ude mod Frem.

Fodbold: Det var blot blevet til et point i 10 kampe for Marienlyst, og det skadesplagede hold fra Odense kom da også bagud efter en halv times spil i Valby Idrætspark på et mål af Kristoffer Dirksen.

Men Marienlyst rejste sig og fik hevet det ene point med hjem til Fyn, da Jonas Hvilsom midt i anden halvleg headede bolden ind efter et frispark fra Hasan Kurucay.

Frem var en mand i overtal i kampens sidste kvarter, da Hasan Kurucay fik direkte rødt for at sparke ud efter en modstander.

- De to havde tidligere været i lidt tumult, hvor de fik en advarsel hver. Desværre dummer Hasan sig og sparker ud efter ham senere, sagde Marienlysts træner, Carsten Hemmingsen, der ellers er stolt af sit hold.

- Vi skaber mange chancer og har muligheder for at komme foran. Desuden viser vi høj moral ved at komme igen, da vi kommer bagud, sagde Carsten Hemmingsen.

Marienlyst har nu 20 point på en 10.-plads inden de tre sidste runder af oprykningsspillet i 2. division. Marienlyst spiller på lørdag hjemme mod FC Sydvest Tønder, der ligger sidst med 11 point. FC Sydvest tabte lørdag 1-3 hjemme til Næstved, der kom et stort skridt nærmere oprykning. Middelfart kan hjælpe Næstved yderligere på kurs mod 1. division, hvis Middelfart 2. pinsedag vinder hjemme over Kjellerup, der er otte point efter Næstved.