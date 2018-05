- Når vi ikke er skarpere mod så god en modstander, går det altså galt, var den umiddelbare kommentar fra Kasper Hansen, Tårups træner, efter lørdagens nederlag. Han havde dog ros til udeholdet efter deres flotte sejr. - Deres målmand disker op med flere klasseredninger, hvor vi næsten har armene i vejret, og så scorer de et flot mål på en vellykket contra, mens deres andet mål selvfølgelig er et resultat af, at vi i slutfasen satser hele butikken, og efterlader et hjælpeløst forsvar i slutminutterne. (JOSC)