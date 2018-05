Butikker i Langegade overtræder helt bevidst reglerne for skiltning på gaden. - Reglerne er for gammeldags, vi har behov for nogle mere moderne regler, siger bager Jesper Frost Larsen.

Kerteminde: Når alle de andre ikke overholder reglerne for, hvad der må stå på gaden, så behøver jeg heller ikke. Sådan lyder det stort set enslydende, fra de forretninger Fyens Stiftstidende besøgte på en gårdtur nedad Langegade en varm sommerdag. I hovedtræk er reglerne for skilte og udeservering ellers rimeligt simple. I Langegade må du have et A-skilt pr. forretning, kurve med varer må maksimalt stå 80 centimeter fra facaden, og hvis du vil servere en kop kaffe udenfor din butik, så skal du have en tilladelse fra kommunen. Skiltekrigen i Kerteminde Skiltekrigen brød ud, da ejeren af Den Italienske Isbutik, Fadi Kiki, forlangte, at Folkekirkens Nødhjælps skilt skulle fjernes fra sit vante sted på hjørnet af torvet.Skiltet har ellers stået på hjørnet siden 2005, så de frivillige i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik var ikke glade for den besked.



Balladen førte til, at Fadi Kiki blev anmeldt til kommunen for ikke at overholde skiltereglerne og efterfølgende fik flere indskærpelser fra kommunen om, at han skulle overholde reglerne.



Efter megen ståhej fik Folkekirkens Nødhjælp lov til at beholde deres skilt, men striden betød, at kommunens folk siden da, flere gange har udstedt indskærpelser til de handlende om, at reglerne for skiltning og udeservering skal overholdes. Indtil sidste år var der ikke mange, der skænkede de regler en tanke. De forretningsdrivende gjorde, som de altid havde gjort - brugte lidt sund fornuft til at afgøre, hvad der var ret og rimeligt, og kommunen lod dem være i fred. Men da ejeren af Den Italienske Isbutik, Fadi Kiki, startede, hvad der siden blev døbt: "Skiltekrigen i Kerteminde", begyndte kommunens folk at håndhæve reglerne. Og siden da er der i flere omgange blevet uddelt såkaldte "indskærpelser" til de forretningsdrivende om, at reglerne skal overholdes.

Ulovlig isvaffelattrap

En af de forretninger, der konsekvent overtræder reglerne, er netop Den Italienske Isbutik på torvet. Fadi Kiki har fået flere indskærpelser fra kommunen om, at han har for mange skilte, flag og en isvaffelattrap stående uden for sin butik. To gange har kommunen truet med, at hvis han ikke fjernede reklameinventaret inden en bestemt dato, så kunne han miste sin tilladelse til udeservering. Det har dog ikke fået Fadi Kiki til at fjerne sine skilte. - Alle de andre gør det jo (har flere skilte ude på gaden end de må, red), siger Fadi Kiki, der mener, at han er forfulgt af Kerteminde Kommune og Fyens Stiftstidende. Fadi Kiki har ellers forsøgt at få i hvert fald en del af sin skilteskov lovliggjort. Sidste år søgte han en dispensation til sin isvaffelattrap, der står på torvet. Sagen kom helt op i Miljø- og Teknikudvalget, hvor politikerne drøftede sagen, inden de sagde nej. - Kerteminde Kommune meddeler derfor hermed afslag på din anmodning om tilladelse til opsætning af isvaffelattrappen, skrev kommunen til Fadi Kiki 7. september 2017. Afslaget fra kommunen fik dog ikke Fadi Kiki til at flytte sin isvaffelattrap. - Det er ikke noget problem, den står der, forklarer Fadi Kiki, der ikke vil svare på, hvorfor han ikke retter sig efter de indskærpelser, han har fået fra kommunen.

Helt fint med regler

Fadi Kiki er langt fra den eneste, der ikke overholder reglerne. Spar lidt længere oppe i Langegade har den dag, avisen er forbi, tre skilte ude på gaden og flere kasser med varer, der står udenfor de tilladte 80 centimeter fra forretningen. Købmand Søren Lausten Jørgensen mener ikke, at hans varer generer de forbipasserende, fordi der er fint med plads mellem butikken og varerne på gaden. - Og det er forkert, at der kun må være et skilt pr. butik, nogle butikker er jo længere end andre, siger Søren Jørgensen. - De fleste butiksejere udviser selvdisciplin, og skilte og varer i gaden er med til at skabe liv, forklarer købmanden, der på den ene side blankt erkender, at han ikke overholder reglerne og heller ikke har tænkt sig at gøre det, men omvendt heller ikke mener, at der er behov for nye regler. - Det er helt fint, at der er nogle regler, så længe de håndhæver dem på den måde, de hidtil har gjort, for de bliver jo ikke håndhævet alverden, siger Søren Jørgensen.

Reglerne er for gammeldags