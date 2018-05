Restaurant Anomia er to gange blevet truet med, at kommunen vil inddrage tilladelse til udeservering. Alligevel fortsætter Michel Hovmand med at bryde skiltereglerne. Det er simpelthen nødvendigt, for at forretningen kan overleve.

Kerteminde: Restaurant Anomia på torvet i Kerteminde er en af de forretninger, der har fået flere indskærpelser om, at der står for mange skilte ude på gaden. Første indskærpelse fik restauranten 24. august sidste år, hvor kommunen truede med, at hvis tingene ikke blev bragt i orden inden 28. august, kunne tilladelsen til udeservering blive indraget. Det hjalp ikke noget, så 1. marts 2018 sendte kommunen et nyt brev til Anomia, og denne gang hed deadline 6. marts. “ Kerteminde skal ikke være en tivoli-by. Der skal se pænt ud, og folk skal kunne komme forbi uden at brække benene over skilte, der står ude på gaden. Michael Hovmand, ejer af Anomia - Hvis genstandene ikke er fjernet inden denne dato, vil Kerteminde Kommune overveje at inddrage jeres tilladelse til udeservering, skrev kommunen til Anomias ejer, Michel Hovmand. Da Fyens Stiftstidende kom forbi restauranten for et par dage siden, stod de ulovlige skilte endnu på gaden. Men Michael Hovmand forklarer, at han havde egentlig ryddet op i sine skilte, så han overholdt reglerne. - Men jeg troede, at reglerne var blevet ændret, for alle de andre har sat deres skilte ud, og så satte jeg mine ud, siger Michel Hovmand, der fortæller, at for hans restaurant er det vigtigt, at der er mindst to A-skilte på gaden, så turisterne kan læse hans menu både på engelsk og dansk. - Jeg mister simpelthen kunder, hvis jeg ikke har en menu på engelsk og en på dansk, siger Michel Hovmand, der kalder det helt nødvendigt for, at hans forretning kan overleve.