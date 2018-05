Hans venner forstår det ikke helt.

Men det er nok også de færreste 15-årige, der bruger deres Youtube-tid på at se gamle revyer. Og deres fritid på at være frivillig hos Odense Sommerrevy. Men sådan en er Emil Mølgaard, der går i 8. klasse på Seden Skole.

- Nogle af mine venner spørger, hvorfor jeg gør det, når jeg ikke får noget for det. Men det gør jeg jo - jeg får en helt ny familie, for sammenholdet er fantastisk, fortæller han bag den store revyscene på Engen i Fruens Bøge, hvor to udsolgte lørdagsforestillinger venter på at få folk til at grine.

Rift om revybilletter Med tæt på 19.000 solgte billetter - det er et 96 procent fyldt telt - valgte Odense Sommerrevy i denne uge at udvide med to ekstra forestillinger.



- Det er fuldstændig vanvittigt. Vi sælger billetter som aldrig før, og vi kan slet ikke følge med, konstaterer revydirektør Lars Arvad, der derfor sætter den 12. og 13. ekstraforestilling i år til salg.



De to ekstra forestillinger er søndag den 27. maj og søndag den 3. juni - begge dage klokken 16. Billetterne er sat til salg.



Odense Sommerrevy spiller frem til og med 9. juni.

Er du en af de tusindvis af gæster under teltdugen hos Odense Sommerrevy, vil du formentlig bemærke dem: Flokken af unge og gamle, mænd og kvinder, der klædt i hvide skjorter med røde Albani-bogstaver og på frivillig vis hjælper revyen med at få de praktiske ender til at nå hinanden.

Omkring 75 er de i alt, og de brygger kaffe, scanner billetter, deler programmer ud, skænker øl, passer garderoben, er med i teknikken, sørger for mad og drikke til scenens skuespillere.

Nogle er med fra vinterrevyens tid. Andre er familie, venners venner, og så er der dem, der selv har henvendt sig for at være med.

- Det er lidt som køer på græs og som en stor familie, siger Michelle Arvad, der er gift med revydirektør Lars Arvad og ansvarlig for holdet af frivillige.

Selv om der er brug for 17-22 frivillige per forestilling - og antallet af forestillinger løbende bliver udvidet - så har hun ikke haft vanskeligheder ved at finde nok folk.

- Med de mange ekstraforestillinger kan jeg da godt nogle gange føle, vi driver rovdrift på de frivillige. Men de melder sig jo selv, og der er kommet nye til hvert år, forklarer Michelle Arvad.