Tåsinge kan hverken nå at blande sig i den absolutte topstrid eller risikere at komme i nedrykningsfare. Men det afholdt ikke øboerne fra at levere en gedigen overraskelse ved at besejre oprykningsbejlerne fra Dalum med hele 6-0.

- Organisationen var i den grad på plads, og så var gutterne bare mega-skarpe i dag. Og det viser bare, at hvis der bliver arbejdet hårdt for det, så kommer det gode spil, lød det efter storsejren fra en ovenud tilfreds Tåsinge-træner, Michael Sørensen.

Jonas Mouritsen, Frederik Guldfeldt og Fritz Troensegaard åbnede ballet for hjemmeholdet med hver en træffer i første halvleg. Målfesten fortsatte efter pausen, hvor Peter Nørris og Brian Mortensen(2) begge kom på scoringstavlen.(Due)