Tarups ubesejrede ridt på syv kampe sluttede lørdag, da de tabte ude mod Aarhus Fremad.

Værterne fra Aarhus var enormt kyniske i et hæsblæsende opgør, hvor de fynske gæster startede forrygende, men efterfølgende blev ramt af gummiben.

- Vi kommer foran med to, scorer det tredje, som bliver underkendt, og bagefter får de reduceret, hvor der er klar offside. Derfra bliver vi ramt af uro, og begynder at tøve i vores spil. Vi taber duellerne, er ikke klar på andenboldene, og det resulterer i at de udligner. I anden halveg brænder vi et straffe, og samtidigt formår de at score på fire ud af deres fem chancer gennem kampen, udtalte Tarups træner Jan Knudsen.

(sb)