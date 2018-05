OKS havde store ambitioner om at opnå den enlige oprykningsplads, da denne sæsons Fynsserie blev skudt i gang. Et væld af dårlige resultater i foråret har dog gjort, at Otterup for længst er stukket af i toppen af rækken.

Oprykningsdrømmen krakelerede endelig lørdag eftermiddag i Skalbjerg, da SSV Højfyn besejrede odenseanerne med 2-1 på mål af Nick Hansen og Mikkel Hyldgaard. Med sejren rykker Højfyn tættere på toppen af rækken og kan med en god slutspurt, kæmpe med om 2. pladsen i Fynsserien. Med de mange gode resultater som Højfyn har leveret i dette forår, så er det bestemt ikke nogen umulig mission. (Hau)