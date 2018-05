I 2016 blev en nu 37-årig mand fra Ørbæk idømt mere end ét års fængsel for besiddelse og videresalg af store mængder amfetamin. Torsdag skulle han igen møde i retten, tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og besiddelse af narko, men sagen blev udsat på grund af en brøler fra politiets side.

Siden den 7. maj har manden siddet varetægtsfængslet i arresten i Odense i endnu en sag om opbevarelse af amfetamin, som endnu ikke er efterforsket færdig, og man havde ganske enkelt glemt at bestille transporten til byeretten i Svendborg. I stedet vil anklagemyndigheden nu overveje, om de to sager skal slås sammen, sådan som forsvaret allerede har foreslået.

Torsdag skulle ejendommens 37-årige ejer være mødt op i byretten, tiltalt for overtrædelse af våbenloven og loven om euforiserende stoffer, men en brøler fra politiets side betød, at og retssagen mod ham ikke bliver til noget i denne omgang.

Ørbæk: Et haglgevær og et magasin til en kaliber 22 pistol med ti skarpe patroner. Det var blot nogle af de ulovlige effekter, som dukkede op, da politiet besøgte en privatadresse i Ørbæk den 27. november sidste år.

Det er ikke første gang, sagens hovedperson er havnet i problemer på grund af sin forkærlighed for omgang med narkotiske stoffer. I 2016 blev han således idømt et år og tre måneders ubetinget fængsel ved byretten i Svendborg for besiddelse og videresalg af store mængder amfetamin.

Også her byggede sagen blandt andet på effekter fundet i mandens hjem. Blandt samuraisværd, folde- og springknive, en uvirksom håndgranat og en Hells Angels t-shirt fandt politiet blandt andet hele 616,5 amfetamin og en mindre mængde hash.

Dertil kom hele 12 tablets, som han havde købt af en mand i Årslev for 300 kroner af stykket, samt cirka 35.000 kroner i kontanter, der lå gemt i kuverter og pengekasser i soveværelset, mens udstyr til at sortere, veje og fordele amfetaminen stod frit fremme i kælderen.

Det var med til at overbevise byretten om, at et egentligt salg af narko havde fundet sted fra bopælen. Selv hævdede han, at han blot havde opbevaret en del af narkoen i en kagedåse for en ven, mens resten var til eget forbrug.

Mandens kæreste fik også en dom i sagen. Retten fandt det dog ikke bevist, at hun havde deltaget i salget endige kendt til det. Derfor blev hun alene kendt skyldig i besiddelse af cirka 100 gram amfetamin.

Ifølge anklagemyndigheden har både den 37-årige og kæresten i dag afsonet deres straf, men det forhold, at han er tidligere dømt for lignende kriminalitet, kommer alligevel til at indgå i den kommende retssag. Der er endnu ikke fastsat en ny dato for et retsmøde.