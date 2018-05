Nyborg: Det begyndte godt, vejret ved årets pinsemarked i Nyborg, og hen på eftermiddagen skinnede solen igen. Men det var faktisk i middagstimerne med let overskyet vejr, at der var flest mennesker på havnen, konstaterer Ursulla Lundgren, konsulent i Nyborg Handelsstandsforening.

Som arrangør er hun alt i alt ganske godt tilfreds med resultatet, selvom det var nødvendigt at lave små justeringer i programmet undervejs. Til forskel fra sidste år havde hun denne gang fået hjælp fra Bureauet Nyborg i form af Jim Wichmann, der havde ansvaret for det populære børneloppemarked.

- Det har været en enorm hjælp for mig ikke at skulle stå med begge dele, fortæller Ursulla Lundgren, der også havde allieret sig med KinoVino.

Den lokale biograf i Nyborg skulle blandt andet stå bag fremvisningen af en række smalfilm, men den del blev ikke til noget på grund af tekniske problemer. Også ideen om en såkaldt "talk" i teltet måtte droppes, fordi der ikke var muligt at trække folk nok til.

- Vi må konstatere, at folk hellere ville gøre en god handel og drikke en fadøl end at deltage i en uforpligtende snak om byens handelsliv. Ideen er god, men måske passer den bedre ind i en anden sammenhæng, siger konsulenten, som til gengæld kunne glæde sig over, at nyborgenserne tog ideen til sig med et område, der var mere cafépræget.

Umiddelbart virkede det som om, der var lidt længere mellem de enkelte boder sammenlignet med sidste år, men ifølge Ursulla Lundgren var der faktisk flere medlemmer af Nyborg Handelsstandsforening, som deltog denne gang.

- Omvendt var der blandt andet lidt færre politiske partier til stede i år i forhold til sidste år, der som bekendt var valgår, bemærker hun.