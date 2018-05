- Jeg synes, vi vandt fortjent, men ok, der var chancer til begge hold til at afgøre kampen, sagde en ovenud glad Aarslev-træner Søren Møller. Anderledes skuffelse os hjemmeholdet, hvor Per Juel tørt konstaterede.

- Vi går selvfølgelig hjem med en lidt sur fornemmelse. Vi burde have afgjort kampen, kunne have levet med uafgort, og så scorer de på straffe i overtiden. Den slags gør ondt, sagde Per Juel. Med nederlaget missede Marstal chancen for at blive toer i rækken. (wta)