Søndag bliver den direkte oprykning til Superligaen i fodbold afgjort. Vejle Boldklub står med matchbolden, og på den anden side af Jylland må Esbjerg derfor satse på voldsomme gummiben.

1. divisions tophold, Vejle, har nemlig tre points forspring ned til Esbjerg før kampen i sidste spillerunde ude mod Thisted. Esbjergs målscore er dog bedre.

Derfor er Esbjerg-cheftræner John Lammers også klar i spyttet, når det gælder hans holds hjemmekamp mod HB Køge.

- Vi skal vinde, for vi ville aldrig tilgive os selv, hvis nu Thisted går hen og vinder, og vi sætter point til, siger John Lammers til klubbens hjemmeside.

Det bliver dog nok svært at forhindre Vejles tilbagevenden til det bedste selskab. For mens Thisted ikke har noget at spille for, kan HB Køge stadig nå en plads blandt de hold, som skal spille mod et superligahold om en plads i landets bedste fodboldrække.

Her var Vejle senest at finde i sæsonen 2008/2009. Esbjerg rykkede ud af den i sidste sæson.

- HB Køge er et godt hold, som vi ikke har vundet over i denne sæson endnu. De spiller god fodbold, og vi ved, at de har en god kontrafase, så vi skal være opmærksomme, siger John Lammers.

Efter et lille formdyk i starten af forårssæsonen har Vejle vundet seks ud af de seneste syv kampe, heraf fem på stribe.