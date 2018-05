To af de bedste fra grundspillet i Håndboldligaen er med i finalerne mellem Odense HC og København. Divisionsforeningen vurderede i hvert fald onsdag, at både Odense HC-anfører Stine Jørgensen og Københavns playmaker Mia Rej har gjort sig fortjent til en plads på årets hold, når man kun ser på kampene i grundspillet.

Odense HC er også repræsenteret med tre spillere på Divisionsforeningens bedste hold fra semifinalerne. Det drejer sig om Mie Højlund, Jessica Quintino og Kathrine Heindahl. Især førstnævnte var udslagsgivende for, at de orange kom i finalen.

Stine Jørgensen blev forleden annonceret som ambassadør for kampagnen Støt Brysterne, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Det sker i forbindelse med, at Odense HC indgået et samarbejde med organisationen. Det indebærer blandt andet, at holdets trøjer bliver lyserøde i stedet for orange - dog i første omgang kun i forbindelse med én særlig event til efteråret.

Kort før finalen lørdag kom det frem, at den 35-årige stregspiller fra København, Louise Svalastog, indstiller karrieren efter denne sæson. Det sker som følge af skader - heriblandt den, der holder hende ude af DM-finalerne. Svalastog har spillet 75 A-landskampe.

Sidste år missede Københavns stærke højre back Anne Cecilie la Cour muligheden for at spille om DM-guld. La Cour var gravid og sad derfor over, da københavnerne mødte Nykøbing Falster i finalen. Nu har hun chancen for at hjælpe sit hold mod guldmedaljer.

Lykkes det derimod Odense HC at gå hele vejen, vil det være første gang siden 1986, at en klub fra Odense har vundet landets bedste kvindelige håndboldliga. For 32 år siden var det IF Stjernen, der tog pokalen til Fyn efter en sejr over Rødovre i finalen.

Med på det hold var blandt andre Anne-Marie Paasch Almar. Hun er i dag formand for Inferno Odense - fanklubben til de orange. I forbindelse med finalen på Frederiksberg stod hun og resten af fanklubben sammen med Odense HC for at sende spillerne højlydt afsted.

Fans ønskede spillerne lykke til på vej ind i bussen, fik sig lidt forplejning - og drog så selv mod Frederiksberg Hallen. Akkurat som før den anden semifinale i Esbjerg. Alle billetter til fanafsnittet for Odense HC-fans var udsolgt i god tid.

Når det på tirsdag går løs til den anden finalekamp om DM-guld, bliver det også i en fyldt Odense Idrætshal. Odense HC oplyste således allerede torsdag - fem dage før kampen - at alle billetter var blevet solgt. Der er som udgangspunkt 2.300 tilskuerpladser i hallen ved sportsbegivenheder.