Daginstitutioner i udsatte områder kan se frem til at undervise børn ned til et år i demokrati og fortælle dem om grundlovsdag.

I hvert fald hvis det står til regeringen og Dansk Folkeparti.

Det fremgår af et notat fra forhandlingerne om institutioner i udsatte boligområder, som Jyllands-Posten bragte dele af lørdag.

Regeringen har spillet ud med et forslag om, at forældre i de udsatte boligområder, der ikke af sig selv sender deres småbørn i vuggestue, skal tvinges til at gøre det. Ellers bliver de trukket i børnechecken.

Men man risikerer at distancere børnene fra samfundet med tvang, vurderer Maja Plum. Hun er ekstern lektor i pædagogik ved Københavns Universitet og har skrevet en ph.d. om politiske forhold i daginstitutioner.

- Når børn kan opfatte, hvordan der gøres forskel på drenge og piger, hvorfor skulle de så ikke opfatte, at der bliver gjort forskel på forældre i dagtilbud, hvor de selv går, spørger hun.

- Tiltaget kan virke kontraproduktivt. Børnene kan meget tidligt gøre sig erfaringer med, at de er andenrangsborgere i Danmark, siger Maja Plum.

Der er muligheder i forslaget, såfremt man er varsom med ikke at tvinge børnene, mener Hanne Hede Jørgensen, der er lektor i pædagogik på VIA i Aarhus, hvor man blandt andet kan uddanne sig til pædagog.

- Vi ved, at børn har godt af at komme i daginstitution, fordi man lærer demokratisk omgang af at være sammen med andre børn, som man skal tage hensyn til.

- Lovgivningen kan godt styrke oplevelserne med at være i en demokratisk kultur, som daginstitutionerne er, siger hun.

Dansk Folkeparti har presset på for, at det bliver et læringstilbud frem for et dagtilbud. Det betyder, at børnene skal være vågne, i den tid de er der.

De Radikale mener derimod, at for meget af det, der er lagt frem, handler om mistillid og detailstyring.

Forslaget er den sidste delaftale i regeringens udspil til at bekæmpe parallelsamfund, der kan komme til at gælde for over 100.000 mennesker i 55 udsatte boligområder. Det ventes at falde på plads i nær fremtid.