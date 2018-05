- Altså nogle gange tænker jeg, når jeg er på vej afsted på tværs af landet "hvad er det, jeg har gang i". Men når han så går på scenen, er det bare for fedt. Det er som et drug. Er det ikke rigtigt, spørger hun de øvrige Stopherlovers, og de siger:

- Det spiller en rolle i sidste ende, siger Sofie Andreasen, der er fra Nyborg, og de unge kvinder griner og forklarer, at det langt fra er første gang, de har ligget i kø for at se Christopher, og det står hurtigt klart at dette er den hårde kerne af Christophers fans.

De medgiver dog, at det heller ikke gør noget, at han er pæn.

- Vi skal stå forrest for at se Christopher i aften klokken 20, siger den anden, mens den tredje nikker.

Ved 10-tiden troppede avisens udsendte op på stadion, i sikker forvisning om at være i god tid. Og alligevel viser det sig, at ind til flere håndfulde - primært unge kvinder - har været at finde ved stadion siden fredag eftermiddag, og nu sidder de ved gitterlågen klar til at spæne ind, når det hele starter klokken 13.

- Hvis det er for varmt, hælder folk øl indenbords og glemmer at drikke vand, og så tilter de jo, og så får vi travlt.

Simon Rekvad, der er teamleder for nogle af de frivillige forklarer vejrets egnethed til netop denne slags udendørsarrangementer sådan her:

- Det er hverken for varmt eller for koldt, siger han og ser lidt taknemmelig ud, mens han nægter at fortælle, hvor mange billetter, der er solgt.

- Men jeg er ikke sådan lige at flytte, når først jeg står der, fastslår Alice Kristiansen, og giver ikke anledning til at man skulle tro anderledes.

- Vi var til julefrokost i december, hvor de spillede. Og de sagde, de skulle spille i Svendborg, så vi besluttede ret hurtigt, at det ville vi gerne, siger hun og fortæller, at de har set dem et hav af gange og at nogle af de faste fans af sømændene godt kan være lidt irreterende, for de tror, de ejer det hele oppe foran scenen, som hun formulerer det.

De står også helt forrest. Ikke for Christophers skyld, men for at være så tæt som muligt på Sømændene.

Da åbnede portene ind til stadion nemlig, og få sekunder efter var den endnu halvtomme plads pludselig et mylder af Stopherlovers i fuld firspring ned mod scenen for at sikre sig første række til koncerten med den unge sanger syv timer senere.

Imens Alice fortæller ankommer Sømændene til backstageområdet.

Nogle af dem ser lidt hærgede ud, idet de stiger ud af minibussen, men de har også spillet i Silkeborg fredag aften, fortæller forsanger Jeppe Vig Find, da vi løber på ham kort før koncerten.

- Vi har glædet os vildt meget til at spille her. Vi har ry for ikke at have været så meget på Fyn, men nu spillede vi her jo sidste år, og det var fedt, så det bliver det igen, er jeg sikker på, siger han og mindes hvordan de sidste år havde været helt betænkelige, fordi der var så få mennesker på stadion lige da de gik på scenen.

- Men i løbet af ingen tid myldrede det bare med mennesker, som om de kom ud fra mellem træerne, siger han, og det håber han sker igen i år.

Og om de unge kvinder nede foran scenen, der som bekendt er kommet for at høre Christopher siger Jeppe Vig Find med et grin:

- De har godt af lidt god, brovtende sømandsstemning. Jeg håber, de kan holde det ud.