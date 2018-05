Nr. Aaby brød med den rædselsfulde stime de var havnet i, da de besejrede Morud med 2-1. Rasmus Kristensen sene scoring sikrede vitale 3 point til Nr. Aaby, der inden opgøret blot havde hentet 1 point i deres seneste fem kampe.

Sejren betyder at Nr. Aaby bevæger sig tættere på midten af tabellen og så småt er ved at være sikre på at spille en sæson mere i Fynsserien. Det vil i sig selv være en flot præstation som oprykker og især fordi, et par store profiler skiftede væk fra klubben i vinters.

Nr. Aaby har i skrivende stund 7 point ned til stregen med 6 resterende kampe at spille (Hau)