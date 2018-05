Roerslev: Der bliver fest og fejring, når lokalrådet Nordfyns Unge på lørdag fejrer 50 års jubilæum. Oprindeligt begyndte lokalrådet i 1968 som en borgerforening med forbindelse til sognerådet og Otterup Kommune, men senere tog Nordfyns Unge drejning mod at arrangere revy, udflugter, julefrokoster, Sankt Hans, foredrag, børneteater og en række debatter - for eksempel da den lokale skole lukkede i 1999.

I dag står formand Connie Sebjerg, sekretær Betina Hansen og kasserer Lilian Hansen i spidsen for lokalrådet. De har blandt andet være med til at sørge for, at lokalrådet har egne lokaler lige ved siden af børnehaven Dalskovreden. Her er der fyldt med dukker og alverdens kreative aktiviteter.

- Vi har lavet børneteater i mange år og har egen scene, men vi nåede desværre ikke at lave en forestilling sidste år, lyder det fra Betina Hansen, som mener, at fodbold, håndbold og lignende er store konkurrenter.

I huset holdt også ungdomsklubben Krudtuglerne til, men desværre har skolereformen betydet, at børnene nu er så længe i skole, at dens relevans forsvinder.