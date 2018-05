Rutine, erfaring, spidskompetencer og et højt niveau over næsten hele sæsonen. Det kan begge holdene i DM-finalerne i herrehåndbold prale af.

Som sådan forventer Bjerringbro-Silkeborgs cheftræner, Peter Bredsdorff-Larsen, en finaleserie mod Skjern med masser guf for nydere af spillet.

- Det bliver nogle DM-finaler med alt, hvad hjertet kan begære for håndboldelskere, siger Peter Bredsdorff-Larsen til klubbens hjemmeside.

De to hold kender hinanden godt og er vant til at spille store kampe med masser af pres på.

BSV vandt de to indbyrdes kampe i grundspillet. Med syv mål hjemme og et mål ude.

Til gengæld vandt Skjern grundspillet, kom langt i Champions League og viste stor fighterevne i DM-semifinalerne mod GOG.

Peter Bredsdorff-Larsen har derfor allerede lagt en plan, der via et godt angreb skal føre hans hold til en ny DM-triumf.

Den foregående kom i 2016, mens det i den seneste sæson blev til bronze efter Skjern og Aalborg.

- Vi er det hold, der scorer flest mål per angreb. Det finaleniveau, vi har jagtet hen over hele sæsonen, har vi vist i slutspillet og ikke mindst i de to semifinaler, roser cheftræneren sit mandskab.

Det nåede finalen med to sejre over Aalborg.

- Vi producerer målchancer og har dygtige spillere til at eksekvere. I de to kampe, vi har spillet mod Skjern, har vi også spillet fornuftige angrebskampe, og det skal vi gøre igen.

- Og så skal vi forsvarsmæssigt udfordre Skjern. Vi har udfordret dem med vores 5-1-forsvar, som Skjern ikke er vant til at spille mod og som ikke passer dem så godt som mere defensive forsvar, siger han.

Den rutinerede cheftræner advarer samtidig mod Skjerns evner i syv-mod-seks-spillet og betoner vigtigheden af at få egen kontrafase til at fungere og samtidig dæmme op for modstanderens.

Skjern har ikke vundet DM-guld siden 1999, men har en fordel af hjemmebane i et eventuelt tredje opgør.

Den første af de potentielt tre finalekampe spilles søndag i Skjern.

Den anden kamp afvikles i Silkeborg tirsdag 29. maj.

Bliver det herefter nødvendigt med en tredje kamp, spilles den om to uger i Skjern.