Fakta Af hensyn til Carstens svære personlige forhold har han fået lov til optræde delvist anonymt i artiklen. Redaktionen er bekendt med Carstens fulde navn.

Natur Retreat for Veteraner Natur Retreat for Veteraner er en selvejende Institution, der blev etableret i 2013 med et formål om at rehabilitere og reintegrere krigsveteraner. Selve botilbudsdelen blev godkendt i november 2016.Ophold på retreatet bliver betalt at veteranernes hjemkommune.



Retreatet er Danmarks første godkendte botilbud kun for veteraner under Servicelovens § 110, der handler om, at kommunerne skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.



Initiativet er blandt andet støttet af Velux Fonden, Forsvarsministeriet, Friluftsrådet, Fionia Fonden og EU's Landdistriktsmidler.



General Kjeld Hillingsø er bestyrelsesformand for den selvejende institution.



Natur Retreat for Veteraner har siden 2013 haft omkring 40 veteraner på ophold fra både Danmark, Skotland og USA.