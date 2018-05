Strynø: Natur Retreat for Veteraner åbnede i 2016, og blev dermed Danmarks første bosted kun for veteraner.

Webdok: Krigsveteraner finder fred i Strynøs stille natur - få et sjældent indblik her

Bestyrelsesformand general Kjeld Hillingsø har derfor forslået bestyrelsen at udvide bostedet for at etablere Danmarks første rehabiliteringscenter for veteraner - hvad end de er fysisk eller psykisk skadede. Ved det seneste trafik-, teknik- og miljøudvalgsmøde i Langeland Kommune vedtog udvalget at starte planprocessen.

Dermed skal der bådes laves forslag til kommuneplantillæg, et forslag til ny lokalplan samt afholdes et borgermøde på Strynø under høringsperioden.

Rehabiliteringscenteret skal efter planen have forskellige funktioner som for eksempel et torv, hvor man kan lave mad; et areal omkring stranden til at understøtte aktiviteter ved vandet og et område med 20 nye bo-enheder.