Analyse

- I vores selvforståelse har vi altid ment, at vi gør det godt, men nu har vi også fået sat tal og ord på, og det har været en stor tilfredsstillelse, siger pressechef for Shell Raffinaderiet Torben Ølgaard Sørensen.

Raffinaderiet skaber ligeledes en samlet værditilvækst på 1,6 mia. kroner, hvoraf 674 mio. kr. tilfalder Fredericia Kommune. I alt skaber A/S Dansk Shell olieraffinaderi et skatteprovenu på 666 mio. kr. på landsplan, fremgår af analysen.

Statistisk metode Notatet er udarbejdet for Shell Raffinaderiet af Center for Regional- og Turismeforskning. Notatet er baseret på data fra den regionaløkonomiske model SAM-K/LINE® samt selvrapporterede data fra raffinaderiet i Fredericia. I analysen er benyttet en input-output-model, som er en kvantitativ, økonomisk metode, der viser den statistiske sammenhæng mellem aktiviteter og beskæftigelse opdelt på forskellige erhverv i den lokale, regionale og nationale økonomi. Der anvendes herved en statistisk metode, der kan analysere de gennemsnitlige sammenhænge mellem olieraffinaderiet i Fredericia og beskæftigelse i forskellige sektorer både lokalt og i den brede geografi, fremgår det af notatet.

Sammenfattende viser analysen, at A/S Dansk Shell olieraffinaderis aktiviteter samlet skaber 958 arbejdspladser i Fredericia og yderligere 1.038 arbejdspladser på landsplan.

Fredericia: For hvert job, der er på Shell Raffinaderiet, genereres knap tre job i følgeindustri og virksomheder, viser en analyse, som Shell Raffinaderiet har fået udarbejdet hos Center for Regional- og Turismeforskning.

Resultatet af analysen blev præsenteret for medarbejderne i denne uge, og de har nu fået bevis for, at de gør det godt, og at deres indsats både har lokal og national betydning.

Ønsket om at få sat tal på fornemmelsen om, at raffinaderiet udgør en væsentlig rolle, blev vakt i forbindelse med salgsprocessen for Shell Raffinaderiet. Handlen mellen Dansk Olieselskab og Dansk Shell gik i vasken, men det udløste et ønske om at få en uvildig vurdering af, hvilken betydning virksomheden rent faktisk har.

- Og resultatet viser, at vi har en væsentlig betydning både lokalt og nationalt. Ikke mindst er det beskæftigelsesmæssige resultat vigtigt, mener vi. Det viser, at vores aktiviteter i Fredericia spreder sig ud som ringe til resten af Region Syddanmark og til resten af landet, siger Torben Sørensen.

Analysemodellen opgør, at raffinaderiet lokalt udløser 240 job direkte og 718 afledte.

Den afledte beskæftigelseseffekt i hele landet er knap 2000 arbejdspladser, og ud af dem arbejder godt 1300 i Region Syddanmark. Det er især i handels- og industrisektoren, at mange job skabes på baggrund af raffinaderiets aktiviteter.