Nyborg: Fire skæggede fyre, In Lonely Majesti, slutter sæsonen på Bastionen lørdag 26. maj klokken 20.

- Vi håber at der på trods af dejlige vejrudsigter er mange der har lyst til at forkæle sig selv med en omgang lækker musikoplevelse. Balancerende på grænsen mellem klassisk folk og indie rock finder man dem: In Lonely Majesty. Bandet kombinerer det bedste fra folk og rock, ved at krydre grundidéerne fra den irske folkemusik med mere dybfølte rockmelodier. Det smeltes sammen til en unik indiefolk-lyd der lyder af internationalt format, skriver Bastionen i en pressemeddelelse.

In Lonely Majesty består af: Lasse Helboe (forsanger/guitar), Anders Rønne (trommer/kor), Andeas Ohn (bas/kor) og Jeppe Vejs (guitar/banjo/kor).

Der er billetter til 125 kroner i forsalg på www.bastionen-nyborg.dk. /EXP