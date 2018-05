Et af Bostons mest specielle turisttilbud er et mobilt fitnesscenter. Otte motionscykler er installeret i en bus, som sender deltagerne på sightseeing, mens de sveder på cyklen under vejledning af en instruktør.

Bike Bus var fra starten dog ikke tiltænkt turister, men lokale, som hver uge tilbringer mange timer i bilkøer for at komme fra forstæderne til arbejdet i centrum af den amerikanske østkystby. Grundlæggerne af Bike Bus, Seema og Eric Brodie, tænkte, at blandt de motionsivrige Boston-indbyggere måtte der være en del, som kunne være interesseret i at stige om bord i bussen og motionere, mens de blev kørt til et sted tæt på arbejdspladsen. Og selvfølgelig på samme måde hjem.

Men indlysende nok kan man ikke blot placere motionscykler i en bus skrællet for indmad og gå i gang. Cyklerne skulle gøres fast, der skal være et affjedringssystem, så bump i vejen ikke kaster motionisterne af cyklen, og de skal være spændt fast på en måde, så de ikke lider overlast ved hårde opbremsninger, samtidig med at sikkerhedsbæltet ikke skal føles som en spændetrøje.

En tur på en time koster 35 dollar (cirka 220 kroner). Håndklæde, vand og snack indgår i prisen. Afgang fra Sheraton Hotel, 39 Dalton Street, Boston. Billetter kan købes på www.bikebus.com. (thor)