Mange danskere bruger tid på at kigge på de imponerende katedraler, når de er på ferie i Sydeuropa.

Og uanset hvilken holdning man har til religion og katolicisme, må man bare beundre arkitekturen og det skatkammer af kunst, som de store katolske kirker byder på.

Men Danmark har faktisk også noget at byde på. Roskilde Domkirke naturligvis, men i Københavns nordvestkvarter, på Bispebjerg Bakke, ligger en af Danmarks mest monumentale kirker. Grundtvigs Kirke, som vi taler om, er faktisk ikke så gammel - påbegyndt i 1921 og først færdiggjort i 1940.