“ Det her var tidligere et stort jagtområde, men i dag er hvalhajen fredet, og nu bidrager den til noget helt andet i lokalsamfundet her på øerne. Alexandra Childs, feltkoordinator hos MWSRP

Her kan du svømme med hvalhajer Den sydlige Ari-atol i Maldiverne er et af de få steder i verden, hvor der lever en fast bestand af hvalhajer, som kan opleves hele året.Men der findes en række andre steder i verden, hvor det er muligt at svømme på siden af verdens største fisk.



Her følger en oversigt over de steder, hvor chancen for at møde en hvalhaj er størst.



Mexico:

Hvalhaj-destinationerne er

Cancun, Cozumel og Baja California. Omkring Yucatan-halvøen løber hvalhaj-sæsonen fra juni til september, mens det på Baja-halvøen er fra vinter til det tidligere forår.Belize: Gladden Spit, som man skal besøge fra marts til juni, hvor chancen er størst.



Filippinerne: Her er der flere muligheder, blandt andet i

Donsol Bay, ud for Oslob på Cebu, i Sogod Bay, Southern Leyte, Puerto Princesa, Palawan and Tubbataha Reefs Natural Park. Besøg stederne fra december til marts.Maldiverne: Ved den sydlige Ari-atol lever en fast bestand af unge hvalhajer året rundt. Vejrmæssigt besøger de fleste destinationen fra oktober til marts.



Tanzania: Ud for øen Mafia, der ligger syd for det mere kendte rejsemål Zanzibar. Her er chancen for at møde hvalhajer størst fra oktober til marts.



Australien: Ningaloo Reef langs Australiens vestkyst fra marts til juni.



Mozambique: Tofo Beach fra juni til januar.



Ecuador: Ved Galapagosøerne fra juni til december.



Indonesien: I bugten

Cenderawasih Bay i Irian Jaya - den vestlige og indonesiske del af Papua, hvor der som ved den sydlige Ari-atol er mulighed for at opleve hvalhajer året rundt. Højsæsonen i Cenderawasih Bay er dog fra august til oktober.Kilde: Dykker-uddannelsessystemet Padi.

Bliv frivillig i et hvalhaj-projekt Alle har mulighed for at blive en del af Maldives Whale Shark Research Programme.



Det engelsk-funderede forskningsprojekt, der har sin base på øen Dhigurah, tager frivillige ind på ophold a to eller fire uger.



De frivillige er med til at indsamle data om den faste bestand af hvalhajer, der lever i den beskyttede marinepark ved den sydlige Ari-atol, som ligger halvanden times motorbådssejlads fra hovedstaden Malé eller en kort flyvning fra den internationale lufthavn.



Fire-fem dage om ugen er de frivillige med på vandet i søgningen efter hvalhajerne, mens den sjette dag typisk går med at analysere de indsamlede data, og den syvende dag er en fridag. De frivillige deltager ligeledes i arbejdet med at undervise lokalsamfundene i området om hvalhajerne.



Prisen for at være frivillig i 2018 er 1695 britiske pund - cirka 14.000 kroner - for et tougers ophold, mens et fireugers ophold koster 2910 pund - cirka 24.000 kroner. Dertil kommer udgifter til skat og indenrigsfly til naboøen Maamigili - cirka 2500 kroner.



Pengene er med til at betale for opholdet, men er samtidig en vigtig indtægtskilde, som er med til at finansiere forskningsprojektet.



Læs mere på maldiveswhalesharkresearch.org.