- Turismens Venner betyder rigtigt meget, for det er folk, der er selvstændige og tænker selv, og de er en fornøjelse at arbejde sammen med, siger Jørgen Larsen.

De 25 af dem kommer fra Turismens Venner, der sørger for, at der både er vådt og tørt til sejlerne.

- Vi har selvfølgelig en drejebog for, hvordan det her skal køre, forklarer Jørgen Larsen, der får hjælp af 120 frivillige.

Sailextreme er et af tre såkaldte ranglistestævner i Danmark, hvor de sammenlagt fem bedste optimistsejlere bliver udtaget til VM.

- I Kerteminde har vi Victor Frandsen, der er en rigtig god optimistsejler, så vi krydser fingre for, at det går ham godt, og han skal til VM, siger Jørgen Larsen, der ikke tøver med at kalde Victor Frandsen for den dygtigste sejler i Kerteminde Sejlklub, fordi han både er selvstændig og handlekraftig.

- Det er det, der kendetegner de gode sejlere, for i sejlads bliver der betalt eller trukket fra ved kasse et, forklarer Jørgen Larsen.

Sejlklubben tjener ikke det store ved at arrangere Sailextreme, men forhåbentligt er stævnet med til at styrke klubbens image.

- Vi vil gerne opfattes som en sportsklub på linje med en håndbold- eller fodboldklub, og der kan sådan et stævne være med til at fortælle vores historie og forhåbentligt lokke nye sejlere til, siger Jørgen Larsen.