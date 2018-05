Prins Harry og den amerikanske skuespiller Meghan Markle har sagt ja til hinanden i St. George's Chapel på Windsor Castle-slottet vest for London.

Parret holdt hånd under store dele af ceremonien i kirken, og da de efterfølgende kom ud til den ventende karet, udvekslede de et kys.

Ærkebiskoppen i Canterbury, Justin Welby, forestod vielsen i kapellet i Windsor.