Assens: Oceanet i dit øje.

Det er titlen på en ny keramisk vandkunst, som bliver afsløret på Pilehaveskolen i Assens på tirsdag. Vandkunsten er lavet af kunstneren Per Ahlmann, og der er tale om en to meter høj skulptur i højbrændt stentøjsler.

Pilehaveskolen har længe ønsket sig en ny vandkunst, efter den tidligere vandkunst, der var placeret foran hovedindgangen, blev fjernet i forbindelse med udbygning af skolen for nogle år siden.

Vandkunsten, der har været et par år undervejs, er skabt til Pilehaveskolen og går i dialog med en række keramiske fliser og relieffer, som i forvejen findes på skolen, om et fælles tema - "vandets kredsløb". Den har været et par år undervejs

Per Ahlmann præsenterede i 2016 et skitseforslag for Assens Kunstråd og Assens Kommune, og på grundlag af det blev der truffet aftale om delfinansiering af kunstværket, såfremt der kunne skaffes yderligere midler fra fonde. Det lykkedes sidste år, hvor Albanifonden, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond og Statens Kunstfond gav tilsagn om støtte til projektet.

Indvielsen på Pilehaveskolen sker tirsdag den 22. maj klokken 10, hvor skolen samtidig vil være vært for et mindre traktement. (SP)