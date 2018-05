Haarby: Onsdag den 6. juni har Haarby Boldklub eksisteret i 100 år. Den runde dag markeres med en uformel reception i Haarbyhallen fra klokken 17 til klokken 20, hvor menuen vil stå på noget så sportsligt som pølser med brød.Haarby Boldklubs hovedformand Flemming Thomsen håber, at mange vil møde op til receptionen og dele minder fra gamle dage, og borgmester Søren Steen Andersen (V) og udvalgsformand Mogens Mulle Johansen (SF) har på forhånd meldt deres ankomst.- Receptionen bliver ikke mere formelt, end at alle kan deltage, siger Flemming Thomsen.Haarby Boldklub udskrev for et par måneder siden en konkurrence om et nyt navn til Haarby Boldklub. Det skete under den store jubilæumsfest i Haarbyhallen, hvor formand Flemming Thomsen bad deltagerne ved festen og alle andre om at komme med forslag til et nyt navn, der skal signalere, at boldklubben er meget andet og mere end fodbold, som mange i dag forbinder navnet med.For en uge siden var det sidste frist med indstillinger til et nyt navn, og Flemming Thomsen kan berette, at bestyrelsen har modtaget flere gode forslag til en navneændring.Ved receptionen vil bestyrelsen offentliggøre sit forslag til et nyt navn for boldklubben, og så er det ellers op til bestyrelsen at godkende eller afvise navneforslaget, når der holdes generalforsamling til februar næste år.