Selv om der er ønsker til placeringen af det nye formidlings- og oplevelsescenter for kyst- og lystfiskerturismen, er det endnu for tidligt at lægge sig fast på noget, fortæller borgmester Søren Steen Andersen (V).

- Vi er i en dialog med ministeriet om, hvordan vi får startet bedst op på det her projekt. Vi har nogle idéer, men dem er vi nødt til at afstemme med ministeriet. Vi har for eksempel en dialog om, hvordan man forestiller sig vægtningen mellem et decideret fysisk center og de faciliteter, der også skal være - eksempelvis skiltning, parkeringsfaciliteter, handicap-tilgang etc., lyder det fra Søren Steen Andersen, som ikke vil bruge 34 mio. kr. på en bygning.

- Det er vigtigt, at vi får et byggeri, som rager op i forhold til, hvordan man tænker formidling. Jeg er meget blevet mødt af det her med, at vi skulle have et center, og så tænker man helt konkret et firkantet center, som opsluger 34 mio. kr. Det er ikke der, vi skal hen, fortæller Søren Steen Andersen.