Mens politikerne arbejder i kulissen, begynder folk at gøre sig tanker om placeringen af kommende center for kyst- og lystfiskerturisme.

Det er endnu ikke besluttet, hvor det kommende formidlings- og oplevelsescenter for kyst- og lystfiskerturisme kommer til at ligge, hvorfor det stadig er muligt at kaste snøren ind i forvaltningen og byrådet og fiske efter en bestemt placering. Det har Beboerforeningen for Brydegaard, Brunshuse og Enemærket gjort, og foreningen ser gerne, at Agernæs Havn kommer til at fungere som omdrejningspunkt for det nye center. Det fortæller Ole Grønbæk, medlem af beboerforeningens bestyrelse.

Assens Kommune kom på den sidste finanslov med 32 mio. kr. til et moderne formidlings- og oplevelsescenter for kyst- og lystfiskerturisme.I 2018-2021 flyder der årligt 8 mio. kr. i kommunekassen.



Centeret skal ligge i området ved Helnæs og Helnæs Bugt.



Formålet med centeret er at styrke turismen i området.

- Hvis det kommer til at ligge på havnen, så kommer det i sagens natur til at ligge tæt på vandet, og samtidig er havnen kommunalt ejet, hvilket betyder, at kommunen disponerer over arealet, siger Ole Grønbæk.