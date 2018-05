Søndag med Mylenberg

Måske nogle læsere her kan huske chokket og reaktionerne. Den morgen, den 19. maj 1993, hvor Danmark mistede noget af sin uskyld. Vi vågnede op til uhyre voldsomme billeder af og beretninger om menneskemængder, der gik amok på politiet på Nørrebro i København. Og politiet, der før første gang i fredstid trak pistolerne og skød direkte mod menneskemængden.

“ Hvad vil det sige at være dansk europæer og europæisk dansker i dag? Den debat kunne være velgørende at tage, velsagtens især for at undgå nye voldsomme konfrontationer.

113 skud blev affyret som forsvar mod de amokløbende demonstranter, der samlede brosten op fra Sankt Hans Torv og kastede dem direkte mod politifolkene. En på alle måder ulykkelig situation, som opstod få timer efter resultatet af folkeafstemningen om den såkaldte Edinburgh-aftale. Det var den, der indehold de fire danske EU-forbehold, som blev forhandlet hjem efter nej'et ved folkeafstemningen om Maastricht-traktaten den 2. juni året før i 1992.

Det var dengang, daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen fejrede den danske fodboldsucces ved europamesterskabet med ordene "if you can't join them, beat them." Og så gik først statsminister Poul Schlüter og Uffe Ellemann i gang med forhandlingerne, siden efter tamilsags-regeringsskiftet Poul Nyrup Rasmussen, der med daværende SF-formand Holger K. Nielsen som garant for nejsigerne, fik halet en forbeholdsaftale hjem.

Danmark skulle være med, men stå uden for EU på forsvarssamarbejde, rets- og asylpolitik, den fælles valuta samt på spørgsmål om et unionsborgerskab. Det sidste blev aldrig til noget, men de øvrige tre forbehold er på hver deres måde stadig omfattet af heftig diskussion. To af forbeholdene - retsforbeholdet og euro-forbeholdet - har endda været genstande for selvstændige folkeafstemninger, begge gange med klare nej-svar fra befolkningen til at ophæve dem.

Og her 25 år efter indgåelsen af forbeholdene og ikke mindst 25 år efter de voldsomme uroligheder er det velsagtens på sin plads at se lidt dybere på, hvad der egentlig er og har været på spil for Danmark.

Urolighederne først. Her var der vitterligt tale om et uskyldstab. Billederne fra Nørrebro lignede tilstande, vi på det tidspunkt kun kendte fra Nordirland og andre urohærgede steder. Her gik vi og nød euforien efter Berlinmurens fald og opblødningen i øst. I USA havde man netop valgt den saxofonspillede Bill Clinton som en moderne og cool præsident, der indtog verden med storm. Historien var slut, lød det fra de kloge, og den vestlige samfundsmodel havde vundet. Den danske - skandinaviske - udgave var omtrent klodens mønstersamfund, og så havde vi endda vundet EM i fodbold.

Man kan vist roligt sige, at vi peakede, som det hedder. Verden var god, og Danmark endnu bedre. I det lys var nej'et til Maastricht i 1992 da også et udtryk for selvstændighed og styrke. Og med den dobbelthed gik regering og et stort folketingsflertal da også ind i kampen for at få hevet forbeholdene - undtagelserne - hjem.

Danmark var noget særligt, og det lykkedes altså at finde et kompromis, som endda fik den bombastiske titel: Det Nationale Kompromis.

Men altså et kompromis som kun ved et lykketræf ikke kostede liv den skæbnesvangre nat efter afstemningen den 18. maj. Det var kun ret held, at hverken demonstranter eller politikfolk mistede livet i konfrontationen, som på alle måder var rystende. Dels rystende at vreden over afstemningsudfaldet kunne få en flok til at kaste med brosten direkte mod politiet, handlinger som svært kan defineres som andet end drabsforsøg. Men også grundvoldsrystende at politiet var så uorganiseret og uforberedt, at situationen kom fuldstændig ud af kontrol, og pistolerne blev trukket og affyret ikke bare som varselsskud, men som skarpe skud direkte mod demonstranterne. En ulykkelig nat, som ikke bare viste en dyb splittelse i befolkningen, som vi nok ikke havde set så skarpt tidligere, men også viste en politimyndighed og et system, som dækkede over sig selv og som ikke evnede at lægge oplysningerne ordentligt og redeligt frem for offentligheden.

Hele to undersøgelser af begivenhederne fra den daværende rigsadvokat Asbjørn Jensen fandt ingen fejl i politiets rækker til trods for, at enhver kunne se, at noget var gået helt galt. En politidirektør ved navn Eefsen var sindbilledet på en myndighedsperson, der for enhver pris ikke ville lade sit system undersøge. Og i det hele taget et mønster af lukkethed og manglende vilje til andet end at undersøge sig selv og hævde, at der intet var at komme efter. Det var ikke fejet noget ind under gulvtæppet, lød det med andre ord som et ekko af Poul Schlüters berømte ord fra folketingssalen nogle få år tidligere, hvor tamilsagen blussede op, og hvor der netop var alt muligt at finde under gulvtæppet.

I det lys er det både velgørende og skræmmende, at det først var i denne uge, altså på 25 års afstand at begivenhederne, at en DR-dokumentarudsendelse kunne afsløre, at der tilsyneladende var givet en delingsførerordre om at skyde - et helt centralt spørgsmål fra undersøgelserne af begivenhederne og centralt, fordi politiledelsen aldrig har erkendt dette og dermed frasagt sig ansvaret for, at betjentene i forreste række skød mod demonstranterne for i stedet at placere dette ansvar på den enkelte betjent, som brostenene regnede ned over. Sådan bør ledelser - myndigheder - aldrig reagere.

Det er sådan noget, som har skabt mistillid; at de ansvarlige frikender sig selv, og at man forsøger at anvende enhver mulighed for ikke at blive kigget i kortene.

Uden sammenligning i øvrigt bringer det os videre til det egentlige politiske perspektiv efter 18. maj. Det perspektiv som giver et billede af et EU-samarbejde, som i manges øjne er trukket ned over hovedet på en befolkning, som bare havde at rette ind. Hvis ikke den vil som politikerne, så stemmer vi bare igen.

Så enkelt er det ikke, men det er nemt at havne i den forklaringsmodel. En model hvor vi godt nok er kommet væk fra spørgsmålet om, hvorvidt vi skal være medlemmer af EU eller ej, men hvor det på mange måder helt oplagte politiske og værdimæssige samarbejde mellem de europæiske lande - hvor forskellige vi end er - bliver en konstant anstødssten i en hjemlig debat.

EU og måske især den politiske elites opfattelse af EU-samarbejdet er det aldrig lykkedes at forklare den brede befolkning den grundlæggende værdi i. De konkrete 25 år gamle forbehold er en ting, noget andet og måske langt mere indgribende er den grundlæggende forbeholdenhed, som trives. Selv i et land, som nærmest er bygget på idealer om samtale, forpligtende samarbejder med omverdenen og modet til at se de større perspektiver end de rent nationale.

EU er ikke nødvendigvis en gave til alverden, og forbehold kan være på sin plads. Men 25-årsmarkeringen af 18. maj 1993 er en fornem lejlighed til at få genforhandlet EU-tanken med os selv. Er det tid til nye forbehold eller måske endda en genforhandling inde i vores allesammens individuelle hoveder af, hvad vores plads i verden egentlig er. Vi er danskere, men vi er, hvad enten vi vil det eller ej, også europæere. Men hvad vil det sige at være dansk europæer og europæisk dansker i dag? Den debat kunne være velgørende at tage, velsagtens især for at undgå nye voldsomme konfrontationer.