Nyborg: Alle er velkomne, når Enhedslisten i Nyborg tirsdag 22. maj holder åbent møde. Normalt er møderne forbeholdt medlemmerne af partiet, men netop denne tirsdag har man valgt at åbne dørene for alle. Det oplyser Melissa Meulengracht, der er byrådskandidat for partiet.

- Man behøver ikke være kommende medlem, men man kan bare dukke op af nysgerrighed, og man må gerne stille spørgsmål, siger hun.

Ved mødet deltager Victoria Velásquez, der tager over efter Pernille Skipper som fynsk spidskandidat til Folketinget for partiet. Hun vil fortælle om sig selv og om, hvad partiet vil gøre i de første 100 dage, hvis de skulle komme til magten.

De 100 dage med Enhedslisten er et udspil, som ifølge partiet er 100 procent realistisk og faktisk overfinansieret, alene af den grund at imødegå den kritik, som det rødgrønne partis politik nærmest pr. refleks udsættes for.

- Det er desværre et rygte, som Enhedslisten fik fra starten af sin levetid, at vores politik ikke er finansieret, siger Melissa Meulengracht.

I Nyborg har man 27 medlemmer, og Melissa Meulengracht lægger ikke skjul på, hvad et af formålene med at holde åbent medlemsmøde er.

- Vi vil gerne have flere medlemmer, siger hun og tilføjer, at man især savner unge medlemmer. Selv er hun en af blot tre medlemmer under 30 år.

Mødet finder sted i Anders Draghes Gård tirsdag 22. maj klokken 19, og man dukker bare op. Ved mødet kan man købe øl og vand, og prissætningen er så enhedslistensk, som den kan være:

- Man smider det, man kan, oplyser Melissa Meulengracht.