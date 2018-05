Et forslag om at ændre pointsystemet i badminton er lørdag blevet nedstemt, skriver Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin facebookside.

Forslaget gik ud på at spille fem sæt til 11 point i stedet for det nuværende system med tre sæt til 21 point.

123 af 252 stemte imod forslaget, men da regelændringer kræver to tredjedele af stemmerne, blev forslaget ikke vedtaget.

Den danske badmintonstjerne Viktor Axelsen sagde tidligere lørdag på et pressemøde forud for Thomas Cup-turneringen, at han ikke går ind for en ændring af pointsystemet, og at det "vil fjerne den mere fysiske del af spillet".

- Jeg er bange for, at vi ikke vil se det så meget, hvis vi spiller til 11 point, selv om det er i fem sæt.

- Jeg ved også, at nogle af kampene måske vil blive ret kedelige at se på, hvis der er for stor forskel på niveauet for spillerne.

- Jeg synes, 21 point er fint. Jeg synes ikke, det er et problem, så jeg vil helst have, det forbliver sådan, sagde Viktor Axelsen på pressemødet.

Danmark vandt i 2016 Thomas Cup, som er mændenes hold-VM. Det blev kaldt det største danske resultat i dansk badmintonhistorie. Dermed skal de danske spillere forsøge at forsvare titlen, når turneringen starter søndag.